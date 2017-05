Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Viernes, 19 Mayo 2017 13:33

Gustavo Coleoni meterá tres variantes ante Nueva Chicago con los ingresos de Sánchez, Lamberti y Miranda desde el inicio. El plantel profesional viajó anoche.

Central Córdoba viajó esta noche con tres cambios confirmados.La dotación partió a Buenos Aires para enfrentar mañana a Nueva Chicago por la fecha 34 de la Primera B Nacional.

El encuentro, a jugarse desde las 15.05, será arbitrado por Luis Álvarez.

El entrenador Gustavo Coleoniparó ayer el posible equipo titular con tres variantes con relación al equipo que arrancó en el empate del pasado lunes frente a Gimnasia de Jujuy.

En el lateral derecho jugará Marcos Sánchez por el suspendido Diego López.En un principio se anunció al paraguayo Hugo Vera Oviedo, pero el “Flaco” se resintió de una molestia muscular y fue descartado. Sánchez, jugador zurdo, estará por la derecha, una posición que ya supo ocupar en otros equipos a pesar de su cambio de perfil.

En la zona de volantes regresa Hernán Lamberti por Silvio Iuvalé.Esta variante es puramente técnica.Lambertihabía sido resguardado en el último partido debido a una sobrecarga muscular, por lo que ahora el DT le devuelve su lugar dentro de los “11”. En la ofensiva habrá otra variante táctica.Osvaldo Miranda suplirá a Matías Zbrun.

POSIBLE EQUIPO

En consecuencia, el posible equipo titular del “ferroviario” para presentarse mañana en Mataderos, desde las 15.05, será conPablo Heredia; Sánchez, Gabriel Fernández, Rodrigo Mieres y Adrián Argachá; Israel Coll, Lamberti, Martín Zapata y Leandro Becerra; Leonardo Sequeira y Osvaldo Miranda.

La delegación se completó con Lucas Calviño, Gabriel Zuvinikar, Juan Aguirre, Sergio Salto, Cristian Vega, Silvio Iuvalé y Matías Zbrun.

NUEVA CHICAGO

El equipo de Mataderos necesita salir de la turbulencia en la que permanece.Es que Chicago, de los últimos tres partidos, sólo pudo sacar un punto de nueve en juego y deberá reencontrarse con el triunfo si es que quiere seguir en la pelea por el ascenso a Primera.



Y para el duelo frente a Central Córdoba, Sergio Rondina perderá a dos jugadores claves en su sistema. PorqueMatías Vera y Marcos Aguirre se perderán el encuentro ante el Ferroviario y no estarán el sábado a las 15.05.



El ex jugador de Lanús sufre de una distensión de la fascia del bíceps femoral, mientras que Vera padece un desgarro del gemelo externo.Además, Nicolás Ayr tiene una distensión de la cápsula posterior de la rodilla y tampoco estará el sábado.



En cuanto al once inicial, Federico Fattori se perfila para ir desde el arranque, mientras que Alexis Vázquez también podría estar en el once inicial.



FUENTE: NUEVO DIARIO