Promo SECCO

El entrenador de Central Córdoba: Gustavo Coleoni lamentó el empate de su equipo ante Nueva Chicago en Mataderos y ya piensa en Argentinos Juniors.

Gustavo Coleoni fue uno de los más buscado por la prensa en zona de vestuarios después del empate de su equipo ante Nueva Chicago 0 a 0 en Mataderos.

Con Radio Provincia habló en los siguientes términos: “Pese al empate estamos contentísimo por lo que hicieron los muchachos. Se mataron dentro de la cancha, donde dominamos a un equipo que marcha bien arriba con pretensiones de ascenso a primera división, y no hubo ninguna diferencia, inclusive merecimos ganar. Fuimos superiores. De eso, no me queda ninguna duda por lo realizado especialmente en la segunda parte”, esbozó el “Sapito”.

Agregó: “Tuvimos muchas situaciones en el segundo tiempo, donde no estuvimos finos en la definición, donde se ganan los partidos. Creo que nos faltó convicción en la definición, pero nada puede decir ni tampoco hacer, porque el grupo se entregó entero por el triunfo, por sacar un buen resultado. Ellos nunca nos complicaron porque trabajamos en su juego individual, donde hay cuatro o cinco jugadores que con espacios, te complican porque saben jugar. No tuvieron ese hándicap, y nosotros, lo absorbimos primero en la marca y después nos dedicamos a jugar, pero no pudimos ganarlo, lo que hubiera sido, una total justicia por lo que se vio a lo largo de los 90 minutos de juego”, sentenció.

Ahora viene Argentinos Juniors de local en el Barrio Oeste: “El hincha sabe muy bien que es el partido que todos queremos jugarlo. Vendrá el mejor equipo del campeonato en busca del triunfo, porque ellos salen a atacar al rival. Se encontrará con un Central Córdoba que también necesita ganar y le plantearemos un partido inteligente. Sabemos que la cancha estará llena, porque el hincha quiere verlo al equipo ganar, y los muchachos merecen sumar de a tres puntos en casa”, acotó.

Con referencia a la jugada complicada y dudosa donde le anuló un gol a Central Córdoba por parte del juez Luis Alvarez, el adiestrador táctico indicó: “No habló de ellos, pero tardó más de cinco segundos para cobrar. Es una eternidad. Yo no puedo hacer nada, porque yo quiero mejorar al equipo en la semana”, finalizó diciendo Coleoni.

FUENTES: ABC/ RUBÉN CEBALLOS