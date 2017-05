Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Lunes, 22 Mayo 2017 19:30

Vélez Sarsfield en San Ramón comenzó su pretemporada oficial de cara al nuevo Torneo Federal B, con varias caras nuevas. El certamen comenzará el 2 de julio.

A las órdenes de Pablo Martel, Vélez de San Ramón arrancó con su preparación de cara a la temporada que se avecina del Torneo Federal B de la Asociación del Fútbol Argentino.

Con algunas caras nuevas, el "fortín" puso en marcha su puesta a punto, entre ellas las de Matías Cassopero (mediocampista, que jugó en Mitre), Fabián Barrionuevo (defensor, ex Sarmiento de La Banda), Daniel Catálfamo (delantero) y Cristian Luna (delantero, de último paso por Unión Santiago). Mientras que hoy se sumarán Luciano Pomba (lateral, ex Unión Santiago) y el delantero, ex Güemes, Juan Perillo.

En tanto, continúa una buena base de jugadores del certamen pasado, entre ellos Luis Luna, Iván Garzón, Mauricio Degani, Mauricio Ruiz, Germán Montenegro, Javier Peyla (estos dos últimos estuvieron como refuerzos en Estudiantes) y además, se encuentran algunos futbolistas a prueba.

El cuerpo técnico además de Pablo Martel se compone de Juan Contreras como ayudante de campo y el PF Gabriel Roldán.

FUENTE: ABC