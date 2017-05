Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Miércoles, 24 Mayo 2017 18:38

Con dos goles de Jairo Cáceres y de Alberto Sosa, Unión Santiago le ganó a Instituto Santiago por 3 a 2, en el cierre de la tercera fecha de la Copa Santiago.

Jairo Cáceres en dos oportunidades (el primero de penal) y Alberto Sosa anotaron para el equipo de Roger Gerez, descontando Maximiliano Acuña en dos oportunidades para La Gloria.

EL PARTIDO

Un primer tiempo donde Unión Santiago supo marcar la diferencia, con el buen trabajo de Navarrete y Abdala en la zona media, y fue el equipo visitante quién creó las mejores opciones para desnivelar con dos tiros de media distanciad de Claudio Navarrete que inquietaron al golero Chazarreta.

Pero Instituto con poco fútbol tuvo sus dos chances claras, recién a los 37 y 39 minutos. La primera con un cabezazo de Enzo Gómez, que respondió muy bien abajo Tevez, y la otra, Martín Corvalán no la pudo empujar dentro del área chica en una serie de rebotes.

Pero Unión Santiago abrió el marcador a los 45 minutos desde los 12 pasos a través de Jairo Cáceres, y el local se quedó con 10 hombres por al expulsión de Ezequiel Castillo.

En el segundo tiempo, Unión Santiago hizo prevalecer el hombre de más, y a los 6 minutos en una jugada coordinada en ofensiva, permitió nuevamente a Jairo Cáceres establecer el 2-0, con una excelente definición.

Después se perdió Navarrete el tercero con un cabezazo que se fue apenas desviado, pero Instituto Santiago se despertó y en cuatro minutos logró la igualdad en dos (2-2). A los 14 y 18 minutos, ambos de penal: Maximiliano Acuña puso el empate transitorio, y fue otro partido. Dinámico y de ida y vuelta.

Martín Gerez movió el banco con los ingresos de Coronel, Sosa y Pérez, y fue a buscar el triunfo. Y lo consiguió a los 28 minutos, con una media vuelta dentro del área del juvenil Alberto Sosa que puso el 3-2 definitivo.

Instituto también se fue adelante con mucho “amor propio”, pero con espacios y de contra, la Fusión no pudo ampliar, ya que Cáceres, Abdala y Pérez no supieron definir, y La Gloria casi empata a los 30 minutos, donde Mario Valdez se perdió la igualdad bajo el arco, y en la última jugada, Ledesma definió abajó, y el balón se fue muy cerca del parante de Tevez.

Unión Santiago hizo correr el balón, jugó con la necesidad del rival, y se quedó con tres puntos merecidos, porque hizo mejor las cosas, y concretó en los momentos adecuados.

SINTESIS COMPLETA

INSTITUTO SANTIAGO (2): Chazarreta; González, Acuña, Alcaras y Castillo; Pavón, Torres Lizarraga (Valdez), Mendieta (Rivas) y Figueroa; Corvalán (Ledesma) y Enzo Gómez. DT: Marcelo Ruiz.

UNIÓN SANTIAGO (3): Tevez; Herrera, Palacio, Peralta y Morán; Abdala, Navarrete, Luna (Pérez) y Carrrillo (Coronel); Cáceres y Marquetti (Sosa). DT: Roger Gerez.

GOL EN EL 1ER. TIEMPO: 45m Jairo Cáceres de penal (US);

GOLES EN EL 2DO.TIEMPO: 6m Jairo Cáceres (US); 14 y 18m Maximiliano Acuña, ambos de penal (IS); 28m Alberto Sosa (US).

INCIDENCIAS: A los 45 minutos fue expulsado Ezequiel Castillo por doble amonestación (IS).

CANCHA: Villa Unión (Local IDS). SUB-21: Instituto Santiago 0- Unión Santiago 3.

ARBITRO: Emilio Maguna.

FUENTE: ABC- FOTO: NUEVO DIARIO