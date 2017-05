Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Viernes, 26 Mayo 2017 13:03

El delantero Adrián Toloza volvió al club de sus amores: Mitre, y manifestó que la Reválida será un ida y vuelta difícil y complicado pero confía en el equipo.

Adrián Toloza, por ahora, es el único refuerzo de Mitre para afrontar la reválida del Torneo Federal A, la cual otorgará el segundo ascenso a la B Nacional.



El “Negro”, quien ya venía trabajando con el plantel tras su paso por el fútbol chileno, se mostró feliz durante el diálogo con Nuevo Diario, ya que volverá a defender los colores del club de sus amores.



“Estoy con las mejores expectativas. Todos saben las ganas que tenía de volver a jugar en el club. Lo mío se iba a dar hace un tiempo, pero pasé por una lesión que no me permitió jugar. Ahora tendré la chance de defender la camiseta de los colores que amo. Estoy con muchas ganas y soy uno más de los que lucha día a día con mis compañeros. Ahora me tocará aportar adentro de la cancha para el bien del equipo y espero estar a la altura de las circunstancias”.



Agregó: “Estoy muy contento, no veo la hora de volver a tocar la pelota y jugar. Siempre seré un agradecido del club. Sólo sé que tengo que aportar mi granito de arena”.



Por último, manifestó: “No se nos dio el primer ascenso, pero ahora tendremos la posibilidad de luchar por la segunda oportunidad en la reválida. Tenemos que estar más unidos con los compañeros para luchar por el objetivo que todos queremos y apoyarnos para salir adelante. Se viene una etapa complicada, pero vamos a dar pelea, con muchas ganas y sacrificio. Hay un gran plantel”, sentenció Toloza la charla con Nuevo Diario.

FUENTE-FOTO: NUEVO DIARIO