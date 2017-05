Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Domingo, 28 Mayo 2017 17:57

Gustavo Coleoni habló en zona de vestuarios después del 0-1 ante Argentinos Juniors, y explicó que hay que seguir trabajando para salir de abajo.

El entrenador de Central Córdoba Gustavo Coleoni aseguró que su equipo no mereció perder, y rescató la actitud del plantel, que por momentos fue superior al líder del Nacional B.

En zona de vestuarios, Coleoni indicó: “Fue un partido de mucha lucha, muy parejo, donde tanto Argentinos como Central no pudieron dar cuatro pases seguidos. Por lo general fuimos por momentos superior a un equipo de otra categoría, pero nos quedamos con las manos vacías, aunque merecíamos al menos el empate”, especificó.

Luego agregó: “Ellos marcaron en el mejor momento de Central, aunque tanto el gol anulado y el tanto de ellos, me dejaron las dudas, pero ese es un problema de los periodistas. Yo no puedo hacer nada, solamente me dedicó a mejorar al equipo en los entrenamientos de todos los días. Me cuesta mucho decirlos, pero son otras cuestiones”, esbozó.

Cuando se le consultó por el trabajo de Lamolina, el “Sapito” señaló: “Me sorprendió mucho la expulsión de Becerra. Si hubo algún golpe hubiera sido tarjeta roja directa, pero bueno, le informaron y cambió de actitud. Por momentos nos faltaron ideas, ya que ellos propusieron un juego friccionado en todo momento, aunque tuvimos merecimientos de sobra, con cuatro o cinco chances claras para empatar al menos. Pero esto es fútbol y hay que seguir laburando para salir de la zona de abajo”, termino diciendo Coleoni.

